Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:16
https://ria.ru/20200515/1571505516.html
Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом

15:15 15.05.2020 (обновлено: 15:16 15.05.2020)
951
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется.
"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя", - сказала она на совещании об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
Попова добавила, что впереди лето, осень, грипп и дальше - возможная MERS-инфекция, поэтому то, что сегодня представлено, будет востребовано для сохранения здоровья россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Вчера, 13:13Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
940006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Вероника Скворцова
Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится
Вероника Скворцова
Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным
Вероника Скворцова
Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Названо условие для победы над коронавирусом
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период COVID-19
Российские рубли
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России
Медик у машины скорой помощи
В Подмосковье в день госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом
Скворцова рассказала о побочных действиях "Мефлохина"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния