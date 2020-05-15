Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется.
"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя", - сказала она на совещании об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
Попова добавила, что впереди лето, осень, грипп и дальше - возможная MERS-инфекция, поэтому то, что сегодня представлено, будет востребовано для сохранения здоровья россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.