Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом

"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя", - сказала она на совещании об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.