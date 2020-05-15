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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:36
https://ria.ru/20200515/1571505228.html
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:54:3107:1802_1036x0_80_0_0_cc198cb48cd30d1853df2441e48e570f.jpg
РИА Новости

Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах

15:11 15.05.2020 (обновлено: 16:36 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может оставаться на купюрах до двух дней, рассказал "Звезде" микробиолог Евгений Плисов.
Специалист порекомендовал не использовать наличные во время пандемии. Если банкноты все же пришлось взять в руки, не стоит после этого дотрагиваться до лица.
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"Главное — не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки", — заключил Плисов.
По данным Всемирной организации здравоохранения: в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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