Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может оставаться на купюрах до двух дней, рассказал " Звезде " микробиолог Евгений Плисов.

Специалист порекомендовал не использовать наличные во время пандемии. Если банкноты все же пришлось взять в руки, не стоит после этого дотрагиваться до лица.

"Главное — не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки", — заключил Плисов.

По данным Всемирной организации здравоохранения: в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.