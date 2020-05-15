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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:10
https://ria.ru/20200515/1571505103.html
Король Иордании назвал голод большей угрозой, чем коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571504179_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_f227a591a7fa8720afe52e3898944352.jpg
РИА Новости

Король Иордании назвал голод большей угрозой, чем коронавирус

15:10 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что последствия коронавируса в виде голода для его страны опаснее, чем сам вирус. 
По его словам, вопросы здравоохранения и продовольственной безопасности выходят на передний план. 
Олег Гриднев
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"Мы начали в большом объеме инвестировать в хранение нашей пшеницы. У нас есть резерв на 1,5 года. Но что будет потом? Опасность того, что люди будут умирать от голода повсеместно, больше, чем опасность от самого вируса", - заявил Абдалла II.
Король отметил, что рецессия продлится два года.
"Как скоро мы придем в себя в 2020 и 2021 году, будет зависеть от того, насколько ловко мы вновь откроем наши секторы экономики", - отметил он.
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В Иордании, по данным минздрава, зафиксировано 586 подтвержденных случаев коронавируса, девять человек погибли, 393 излечились.  Власти Иордании приняли решение возобновить работу сотрудников государственных учреждений с 26 мая. Со вторника сняты ограничения на передвижение транспорта. Также сокращено время комендантского часа. Находиться на улице граждане смогут с восьми утра до семи вечера.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если не начать действовать уже сейчас. По последним оценкам, доступа к достаточному количеству продовольствия не имеют свыше 820 миллионов человек по всему миру.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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