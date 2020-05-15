Король Иордании назвал голод большей угрозой, чем коронавирус

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что последствия коронавируса в виде голода для его страны опаснее, чем сам вирус.
По его словам, вопросы здравоохранения и продовольственной безопасности выходят на передний план.
"Мы начали в большом объеме инвестировать в хранение нашей пшеницы. У нас есть резерв на 1,5 года. Но что будет потом? Опасность того, что люди будут умирать от голода повсеместно, больше, чем опасность от самого вируса", - заявил Абдалла II.
Король отметил, что рецессия продлится два года.
"Как скоро мы придем в себя в 2020 и 2021 году, будет зависеть от того, насколько ловко мы вновь откроем наши секторы экономики", - отметил он.
В Иордании, по данным минздрава, зафиксировано 586 подтвержденных случаев коронавируса, девять человек погибли, 393 излечились. Власти Иордании приняли решение возобновить работу сотрудников государственных учреждений с 26 мая. Со вторника сняты ограничения на передвижение транспорта. Также сокращено время комендантского часа. Находиться на улице граждане смогут с восьми утра до семи вечера.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если не начать действовать уже сейчас. По последним оценкам, доступа к достаточному количеству продовольствия не имеют свыше 820 миллионов человек по всему миру.
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