В "ЕМС" опровергли слухи о размещении в стационаре больных COVID-19

"Отдельно мы не делаем тесты на коронавирус, только своим стационарным пациентам. У нас все пациенты, поступающие в стационар, на первом этапе проходят КТ, чтобы исключить первые очаги пневмонии, если они обнаруживаются, то пациент к нам не поступает. У нас все сделано для того, чтобы обезопасить своих пациентов" , - рассказали в клинике.