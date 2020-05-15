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2020-05-15T15:09
https://ria.ru/20200515/1571504874.html
В "ЕМС" опровергли слухи о размещении в стационаре больных COVID-19
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РИА Новости

В "ЕМС" опровергли слухи о размещении в стационаре больных COVID-19

15:08 15.05.2020 (обновлено: 15:09 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАппарат компьютерной томографии
Аппарат компьютерной томографии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аппарат компьютерной томографии. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Европейский Медицинский Центр" опроверг слухи о размещении в стационаре больных COVID в палате с обычными пациентами, перед тем как попасть в клинику необходимо сделать КТ, сообщили РИА Новости в клинике.
Ранее Telegram-канал Караульный со ссылкой на источник из числа высокопоставленных медработников Москвы сообщил, что элитный "Европейский Медицинский Центр" стал источником заражения коронавирусом для своих клиентов. По данным канала, в стационаре клиники рядом с обычными пациентами расположили пациентов с подозрением на COVID-19. Также сообщается, что цент проводит платные анализы на коронавирус, из-за чего образуется большая очередь в коридорах.
"Отдельно мы не делаем тесты на коронавирус, только своим стационарным пациентам. У нас все пациенты, поступающие в стационар, на первом этапе проходят КТ, чтобы исключить первые очаги пневмонии, если они обнаруживаются, то пациент к нам не поступает. У нас все сделано для того, чтобы обезопасить своих пациентов" , - рассказали в клинике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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