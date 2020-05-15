Премьер Украины поддержал решение Германии по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Федерального сетевого агентства (BNA) Германии об отказе оператору "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG в освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС.
Ранее в пятницу BNA сообщило об отклонении заявки Nord Stream 2 AG с просьбой освободить "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. От требований обновленной газовой директивы, согласно тексту законопроекта, принятого бундестагом в прошлом году, могут освободить только трубопровод, завершенный к 23 мая 2019 года.
"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток 2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - приводит слова Шмыгаля сайт украинского правительства.
Премьер-министр также добавил, что Украина со своей стороны имплементирует все правила энергетического рынка Евросоюза, чтобы в дальнейшем развивать партнерство с ЕС в сфере энергетики.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.