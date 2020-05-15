Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:54
https://ria.ru/20200515/1571504581.html
Власти Бурятии прокомментировали сообщения о рецидиве COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867714_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_929b4cb46aaac5ebfdc6713316f60322.jpg
РИА Новости

Власти Бурятии прокомментировали сообщения о рецидиве COVID-19

15:05 15.05.2020 (обновлено: 15:54 15.05.2020)
6848
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Медики считают, что у жительницы Бурятии был рецидив COVID-19, а не повторное заражение: она могла простудиться после лечения и выписки, сообщает республиканский Минздрав со ссылкой на местный оперштаб.
О первом в России возможном случае повторного заражения коронавирусом сообщила главврач Республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова. По данным Минздрава, 21 апреля пациентку выписали после двух отрицательных тестов на коронавирус, но через 16 дней у нее опять появились признаки ОРВИ. Новый мазок показал коронавирусную инфекцию, и женщину снова госпитализировали.
В Минздраве отметили, что, по мнению Сымбеловой, ухудшение состояния пациентки может быть связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также с наличием хронического тонзиллита.

"У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19", — говорится в сообщении.

Сейчас у женщины взяли контрольные анализы на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание переносит в легкой форме.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 08:00РИА Наука
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
В Минздраве подчеркнули, что этот случай требует более тщательного изучения и исследования. Региональный Роспотребнадзор проводит по этому поводу расследование.
Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова предположила, что случай может быть связан с ошибкой тестирования: возможно, у пациентки было незначительное количество вируса и тесты дали отрицательный результат. Но, полагает Малинникова, скорее всего, это был рецидив.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
012008
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Коронавирус 2019-nCoV
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния