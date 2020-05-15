Власти Бурятии прокомментировали сообщения о рецидиве COVID-19

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Медики считают, что у жительницы Медики считают, что у жительницы Бурятии был рецидив COVID-19, а не повторное заражение: она могла простудиться после лечения и выписки, сообщает республиканский Минздрав со ссылкой на местный оперштаб.

О первом в России возможном случае повторного заражения коронавирусом сообщила главврач Республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова. По данным Минздрава, 21 апреля пациентку выписали после двух отрицательных тестов на коронавирус, но через 16 дней у нее опять появились признаки ОРВИ. Новый мазок показал коронавирусную инфекцию, и женщину снова госпитализировали.

В Минздраве отметили, что, по мнению Сымбеловой, ухудшение состояния пациентки может быть связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также с наличием хронического тонзиллита.

"У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19", — говорится в сообщении.

Сейчас у женщины взяли контрольные анализы на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание переносит в легкой форме.

В Минздраве подчеркнули, что этот случай требует более тщательного изучения и исследования. Региональный Роспотребнадзор проводит по этому поводу расследование.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова предположила, что случай может быть связан с ошибкой тестирования: возможно, у пациентки было незначительное количество вируса и тесты дали отрицательный результат. Но, полагает Малинникова, скорее всего, это был рецидив.