Оренбургским аграриям возместят затраты на подготовку специалистов АПК

ОРЕНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Часть затрат на подготовку более двухсот специалистов в АПК возместят аграриям Часть затрат на подготовку более двухсот специалистов в АПК возместят аграриям Оренбургской области - это предусматривает подписанное соглашение между Минсельхозом РФ и властями Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В Оренбургской области предусмотрено возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по 217 ученическим договорам и договорам на прохождение производственной практики", - отмечается в сообщении.

Представитель пресс-службы отметил, что сельхозтоваропроизводители, заинтересованные в подготовке молодых специалистов для своих предприятий могут получить возмещение до 90% фактически понесенных затрат по ученическим и целевым договорам.

"Основное условие - проходящий практику должен быть студентом федеральных государственных образовательных организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы региона уточнил, что если же ученик получает образование в непрофильном вузе, но по сельскохозяйственной специальности, соответствующей Общероссийскому классификатору специальностей, то сельхозтоваропроизводитель получит до 30% фактически понесенных затрат.