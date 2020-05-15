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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-15T15:02
https://ria.ru/20200515/1571504215.html
Оренбургским аграриям возместят затраты на подготовку специалистов АПК
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РИА Новости

Оренбургским аграриям возместят затраты на подготовку специалистов АПК

15:02 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Часть затрат на подготовку более двухсот специалистов  в АПК возместят аграриям Оренбургской области - это предусматривает подписанное соглашение между Минсельхозом РФ и властями Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Оренбургской области предусмотрено возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по 217 ученическим договорам и договорам  на прохождение производственной  практики", - отмечается в сообщении.
Представитель пресс-службы отметил, что сельхозтоваропроизводители, заинтересованные в подготовке молодых специалистов для своих предприятий могут получить возмещение до 90% фактически понесенных затрат по ученическим и целевым договорам.
"Основное условие - проходящий практику должен быть студентом федеральных государственных образовательных организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", - сказал собеседник агентства.
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Представитель пресс-службы региона уточнил, что если же ученик получает образование в непрофильном вузе, но по сельскохозяйственной специальности, соответствующей Общероссийскому классификатору специальностей, то сельхозтоваропроизводитель получит до 30% фактически понесенных затрат. 
Возмещение затрат работодателей на платное обучение студентов от сельскохозяйственного предприятия, а также возмещение затрат предприятию, где студент проходит практику осуществляется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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