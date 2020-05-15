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Тверская область
2020-05-15T14:59
https://ria.ru/20200515/1571504025.html
Руденя: тверичан за отсутствие масок штрафовать не будут
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РИА Новости

Руденя: тверичан за отсутствие масок штрафовать не будут

14:59 15.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. В Тверской области за отсутствие индивидуальных средств защиты вводить штрафы для граждан не планируется, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Я сторонник мер профилактики, а не штрафов. Сейчас и так всем непросто. Сегодня важно работать на консолидацию, поддерживать друга, важно вместе пройти этот период", - сказал глава региона, выступая в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь..
При этом он напомнил, что с 12 мая в регионе введены рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.Руденя также сообщил, что в области будут продолжены акции по раздаче бесплатных многоразовых масок жителям региона.
По его словам, более 86% аптек региона снабжены как одноразовыми, так и многоразовыми масками.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время селекторного совещания
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"В случае, если в продаже отсутствуют средства индивидуальной защиты, руководитель аптеки сразу получает консультацию и контактные телефоны поставщиков – сформирован список тверских производителей, которые могут поставлять маски. Затем объект берется на контроль. В аптеки, где выявляется дефицит масок, обязательно выходят с повторной проверкой, чтобы убедиться, что проблему удалось решить", - сказал губернатор.
Он отметил, что от общественных организаций поступило предложение сделать специальные наборы для многодетных семей и других граждан, которым особенно важно соблюдать меры профилактики. На втором этапе маски планируем раздавать целевым образом вместе с перчатками и средствами для обработкой рук.
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