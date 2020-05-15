Руденя: тверичан за отсутствие масок штрафовать не будут

ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. В Тверской области за отсутствие индивидуальных средств защиты вводить штрафы для граждан не планируется, сообщил губернатор области . В Тверской области за отсутствие индивидуальных средств защиты вводить штрафы для граждан не планируется, сообщил губернатор области Игорь Руденя

"Я сторонник мер профилактики, а не штрафов. Сейчас и так всем непросто. Сегодня важно работать на консолидацию, поддерживать друга, важно вместе пройти этот период", - сказал глава региона, выступая в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь..

При этом он напомнил, что с 12 мая в регионе введены рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.Руденя также сообщил, что в области будут продолжены акции по раздаче бесплатных многоразовых масок жителям региона.

По его словам, более 86% аптек региона снабжены как одноразовыми, так и многоразовыми масками.

"В случае, если в продаже отсутствуют средства индивидуальной защиты, руководитель аптеки сразу получает консультацию и контактные телефоны поставщиков – сформирован список тверских производителей, которые могут поставлять маски. Затем объект берется на контроль. В аптеки, где выявляется дефицит масок, обязательно выходят с повторной проверкой, чтобы убедиться, что проблему удалось решить", - сказал губернатор.