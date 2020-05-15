В Турции оценили соблюдение перемирия в Идлибе

АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Перемирие в сирийском Идлибе соблюдается, несмотря на отдельные нарушения, все вопросы решаются при координации российских и турецких военных, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Даже если и есть незначительные нарушения, перемирие в Идлибе соблюдается. Есть небольшие группы, которые пытаются его саботировать, но мы в координации с российскими коллегами эти вопросы решаем", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе находятся на прежних местах и продолжают свою службу в обычном режиме.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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