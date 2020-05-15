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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-15T14:58
https://ria.ru/20200515/1571503876.html
В Турции оценили соблюдение перемирия в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1036x0_80_0_0_c7895d483883eed6c059527532ca7ecb.jpg
РИА Новости

В Турции оценили соблюдение перемирия в Идлибе

14:58 15.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Перемирие в сирийском Идлибе соблюдается, несмотря на отдельные нарушения, все вопросы решаются при координации российских и турецких военных, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Даже если и есть незначительные нарушения, перемирие в Идлибе соблюдается. Есть небольшие группы, которые пытаются его саботировать, но мы в координации с российскими коллегами эти вопросы решаем", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
20 апреля, 19:57Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган заявил о росте напряженности в сирийском Идлибе
Он добавил, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе находятся на прежних местах и продолжают свою службу в обычном режиме.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Хулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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