Путин призвал согласовывать меры по коронавирусу со специалистами

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации, но во главу угла всегда ставить здоровье и жизнь граждан и все шаги в этом направлении согласовывать с главным санитарным врачом.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны, доложил президенту, что ситуация с коронавирусом в регионе не такая напряженная и в пятницу число выписавшихся из больниц превысило число вновь выявленных пациентов, регион пошёл на первый этап смягчения режима самоизоляции в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.
"Что касается санитарных мер - с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан - из этого и исходите, пожалуйста", - сказал на это Путин.
"Хотя я понимаю - исходить нужно из реальной ситуации, из того, как она складывается у вас на территории, но в контакте со специалистами", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.