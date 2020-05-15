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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:58
https://ria.ru/20200515/1571503866.html
Путин призвал согласовывать меры по коронавирусу со специалистами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин призвал согласовывать меры по коронавирусу со специалистами

14:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации, но во главу угла всегда ставить здоровье и жизнь граждан и все шаги в этом направлении согласовывать с главным санитарным врачом.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны, доложил президенту, что ситуация с коронавирусом в регионе не такая напряженная и в пятницу число выписавшихся из больниц превысило число вновь выявленных пациентов, регион пошёл на первый этап смягчения режима самоизоляции в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.
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"Что касается санитарных мер - с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан - из этого и исходите, пожалуйста", - сказал на это Путин.
"Хотя я понимаю - исходить нужно из реальной ситуации, из того, как она складывается у вас на территории, но в контакте со специалистами", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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