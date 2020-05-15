Путин призвал согласовывать меры по коронавирусу со специалистами

"Что касается санитарных мер - с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан - из этого и исходите, пожалуйста", - сказал на это Путин.