Глава ЕЭК назвал текущую ситуацию в мире проверкой на прочность для ЕАЭС

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Текущая ситуация станет проверкой на прочность для интеграционного объединения ЕАЭС, заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в ходе форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недели российского бизнеса.
"Главное то, что мы настроены на консолидацию усилий по выходу из непростой ситуации, в которой оказались наши экономики и, действительно, это в определённой степени испытание на прочность в целом нашего интеграционного объединения", - сказал он.
"Лидеры стран Евразийского экономического союза в это сложное время демонстрируют сплоченность государств союза в борьбе с новыми вызовами", - добавил глава ЕЭК.
"РИА Новости" и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недели российского бизнеса-2020, которая проходит в формате видеоконференций.