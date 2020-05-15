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2020-05-15T14:57
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Глава ЕЭК назвал текущую ситуацию в мире проверкой на прочность для ЕАЭС
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РИА Новости

Глава ЕЭК назвал текущую ситуацию в мире проверкой на прочность для ЕАЭС

14:57 15.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Текущая ситуация станет проверкой на прочность для интеграционного объединения ЕАЭС, заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в ходе форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недели российского бизнеса.
"Главное то, что мы настроены на консолидацию усилий по выходу из непростой ситуации, в которой оказались наши экономики и, действительно, это в определённой степени испытание на прочность в целом нашего интеграционного объединения", - сказал он.
"Лидеры стран Евразийского экономического союза в это сложное время демонстрируют сплоченность государств союза в борьбе с новыми вызовами", - добавил глава ЕЭК.
"РИА Новости" и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недели российского бизнеса-2020, которая проходит в формате видеоконференций.
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Евразийский экономический союзМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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