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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:57
https://ria.ru/20200515/1571503787.html
В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570029933_759:167:3040:1450_1036x0_80_0_0_231d445839a8cd79db9dcbaf3fea700f.jpg
РИА Новости

В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин

14:57 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Отделение гинекологии областной клинической больницы №3 в Челябинске закрыли на карантин после подтверждения COVID-19 у медработника, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
"В областной клинической больнице №3 у медицинского сотрудника пришёл положительный анализ на коронавирусную инфекцию. По предписанию Роспотребнадзора, гинекологическое отделение закрыто, проводится дезинфекция", - говорится в сообщении.
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Установлен круг контактных лиц из 27 человек, все они отправлены на самоизоляцию, их анализы в работе, добавляется в сообщении.
Проработана схема маршрутизации пациентов по медицинским учреждениям Челябинска, поясняет минздрав.
По данным минздрава региона, на утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (+73). За время пандемии в регионе умерли 16 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
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