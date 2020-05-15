В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин

"В областной клинической больнице №3 у медицинского сотрудника пришёл положительный анализ на коронавирусную инфекцию. По предписанию Роспотребнадзора, гинекологическое отделение закрыто, проводится дезинфекция", - говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц из 27 человек, все они отправлены на самоизоляцию, их анализы в работе, добавляется в сообщении.

По данным минздрава региона, на утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (+73). За время пандемии в регионе умерли 16 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.