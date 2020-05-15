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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:54
https://ria.ru/20200515/1571503573.html
В Свердловской области бессимптомных больных COVID поместят в изоляторы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Свердловской области бессимптомных больных COVID поместят в изоляторы

14:54 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Свердловская область в течение двух недель полностью перейдет к схеме, когда больные COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора, сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
На данный момент в регионе 2466 зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.
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"В течение двух недель регион полностью перейдет к схеме, когда больные COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора. Учитывая, что в лечебных учреждениях сегодня около 600-700 пациентов без симптоматики (около половины от всех заболевших), мы можем ставить вопрос о переводе их на койки, которые находятся не в лечебном учреждении, а, например, на санаторных базах. Это будет закрытое пространство, где будут обеспечены безопасные условия для медиков, с "грязными" и "чистыми" зонами", – приводятся слова замгубернатора в сообщении оперативного штаба по профилактике коронавируса.
По словам Крекова, это позволит существенно разгрузить койки в больницах региона. Такие зоны изоляции, где люди будут получать лечение, появятся, прежде всего, в Екатеринбургской агломерации и крупных городах региона.
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"Эта работа стартовала, и сегодня уже 58 пациентов, не имеющих симптоматики, помещены в место временного нахождения, где под медицинским наблюдением будет проводиться профилактическое лечение", – сказал чиновник.
Проходить лечение дома сможет минимум заболевших. "Дома сможет остаться минимум жителей – это люди, проживающие в коттеджах, готовые соблюдать условия изоляции", - уточнил Креков.
Если в среднем по России бессимптомные больные составляют 46%, то по Свердловской области этот показатель равен 56% и остается на стабильном уровне, отмечает оперштаб.
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