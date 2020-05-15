В Свердловской области бессимптомных больных COVID поместят в изоляторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Свердловская область в течение двух недель полностью перейдет к схеме, когда больные COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора, сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
На данный момент в регионе 2466 зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.
"В течение двух недель регион полностью перейдет к схеме, когда больные COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора. Учитывая, что в лечебных учреждениях сегодня около 600-700 пациентов без симптоматики (около половины от всех заболевших), мы можем ставить вопрос о переводе их на койки, которые находятся не в лечебном учреждении, а, например, на санаторных базах. Это будет закрытое пространство, где будут обеспечены безопасные условия для медиков, с "грязными" и "чистыми" зонами", – приводятся слова замгубернатора в сообщении оперативного штаба по профилактике коронавируса.
По словам Крекова, это позволит существенно разгрузить койки в больницах региона. Такие зоны изоляции, где люди будут получать лечение, появятся, прежде всего, в Екатеринбургской агломерации и крупных городах региона.
"Эта работа стартовала, и сегодня уже 58 пациентов, не имеющих симптоматики, помещены в место временного нахождения, где под медицинским наблюдением будет проводиться профилактическое лечение", – сказал чиновник.
Проходить лечение дома сможет минимум заболевших. "Дома сможет остаться минимум жителей – это люди, проживающие в коттеджах, готовые соблюдать условия изоляции", - уточнил Креков.
Если в среднем по России бессимптомные больные составляют 46%, то по Свердловской области этот показатель равен 56% и остается на стабильном уровне, отмечает оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф