В Свердловской области бессимптомных больных COVID поместят в изоляторы

"В течение двух недель регион полностью перейдет к схеме, когда больные COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора. Учитывая, что в лечебных учреждениях сегодня около 600-700 пациентов без симптоматики (около половины от всех заболевших), мы можем ставить вопрос о переводе их на койки, которые находятся не в лечебном учреждении, а, например, на санаторных базах. Это будет закрытое пространство, где будут обеспечены безопасные условия для медиков, с "грязными" и "чистыми" зонами", – приводятся слова замгубернатора в сообщении оперативного штаба по профилактике коронавируса.