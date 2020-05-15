Путин похвалил врио губернатора Камчатки за контроль за выплатами медикам

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова за контроль за выплатами президентских надбавок медработникам, борющимся с коронавирусом.
Солодов по видеосвязи во время открытия медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19 рассказал Путину о строительстве центра на Камчатке.
"Владимир Викторович, деньги выплатили медперсоналу, президентские надбавки?" - спросил президент Солодова.
"Владимир Владимирович, по состоянию на вчерашний день выплаты осуществлены 100 процентов за апрель, сегодня уже за первую половину мая отправили. Ситуацию держу на личном контроле, также обзваниваю медицинских работников. Все в порядке", - доложил Солодов.
"Ладно, спасибо, молодец", - ответил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.