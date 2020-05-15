Макрон встретится с главой Sanofi из-за заявления о вакцине от COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник проведет встречу с главой французского фармацевтического гиганта Sanofi на фоне его заявления о приоритете США на доступ к вакцине от коронавируса, которую разрабатывает компания, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее глава Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание". В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным. Глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг позже опроверг заявления Хадсона, отметив, что приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.
В четверг сообщалось, что Макрон проведет встречу с представителями компании на фоне заявлений Хадсона на следующей неделе.
По информации BFMTV, Макрон был "взволнован" этим заявлением главы компании. В связи с этим, по сообщению Елисейского дворца, Макрон встретится с Хадсоном 19 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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