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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:51
https://ria.ru/20200515/1571503326.html
Макрон встретится с главой Sanofi из-за заявления о вакцине от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564817635_0:78:2758:1629_1036x0_80_0_0_8ba973f27c7b4a0761c64d23fcf98fad.jpg
РИА Новости

Макрон встретится с главой Sanofi из-за заявления о вакцине от COVID-19

14:51 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник проведет встречу с главой французского фармацевтического гиганта Sanofi на фоне его заявления о приоритете США на доступ к вакцине от коронавируса, которую разрабатывает компания, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее глава Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание". В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным. Глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг позже опроверг заявления Хадсона, отметив, что приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.
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В четверг сообщалось, что Макрон проведет встречу с представителями компании на фоне заявлений Хадсона на следующей неделе.
По информации BFMTV, Макрон был "взволнован" этим заявлением главы компании. В связи с этим, по сообщению Елисейского дворца, Макрон встретится с Хадсоном 19 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронSanofiФранцияСШАВ мире
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