Макрон встретится с главой Sanofi из-за заявления о вакцине от COVID-19

Ранее глава Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание". В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным. Глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг позже опроверг заявления Хадсона, отметив, что приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.