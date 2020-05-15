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2020-05-15T14:48
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В Нижегородской области осужденный ранил сотрудника колонии
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РИА Новости

В Нижегородской области осужденный ранил сотрудника колонии

14:48 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Осужденный за убийство заключенный напал на сотрудника колонии в Нижегородской области и порезал его осколком зеркала, сообщает региональное следственное управление.
По версии следствия, 12 мая в камере исправительной колонии №1 в рабочем поселке Сухобезводное Нижегородской области в ходе раздачи еды подозреваемый нанес колото-резаные ранения в плечо и руку младшему инспектору исправительного учреждения. Предположительно, осужденный использовал осколки разбившегося зеркала.
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"Противоправные действия осужденного были пресечены. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что осужденный отбывает назначенное судом наказание за убийство.
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