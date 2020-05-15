В Нижегородской области осужденный ранил сотрудника колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Осужденный за убийство заключенный напал на сотрудника колонии в Нижегородской области и порезал его осколком зеркала, сообщает региональное следственное управление.

По версии следствия, 12 мая в камере исправительной колонии №1 в рабочем поселке Сухобезводное Нижегородской области в ходе раздачи еды подозреваемый нанес колото-резаные ранения в плечо и руку младшему инспектору исправительного учреждения. Предположительно, осужденный использовал осколки разбившегося зеркала.

"Противоправные действия осужденного были пресечены. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.