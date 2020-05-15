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2020-05-15T14:46
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Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

14:46 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка . Архивное фото
КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня, 15 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста… Автомобили с продуктовыми наборами и разбрызгивателями, общим весом 84 тонны, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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