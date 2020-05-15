Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

"Сегодня, 15 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста… Автомобили с продуктовыми наборами и разбрызгивателями, общим весом 84 тонны, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.