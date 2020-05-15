В Челябинской области рассказали о сроках дистанционной учебы школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Все школьники Челябинской области завершат учебный год в дистанционном режиме, кроме того, на летние каникулы первоклассники уйдут с 22 мая, остальные школьники – в конце текущего месяца, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
"Учебный год будет завершен в режиме дистанционного обучения в соответствии с утверждёнными годовыми календарными учебными графиками. Первоклассники завершат его уже на следующей неделе, до 22 мая. Остальные классы уйдут на летние каникулы на последней неделе мая", - сказал он журналистам.
По решению Минпросвещения РФ, итоговой аттестации в 9-х классах не будет, оценки в аттестат будут выставлены по результатам текущей успеваемости, уточнил он.
Что касается выпускников 11-х классов, то в четверг на федеральном селекторе была подтверждена информация, что ЕГЭ в этом году будет проводиться только для тех выпускников, которые поступают в вузы, и только по тем предметам, которые для этого необходимы, добавил он. "По срокам проведения ЕГЭ министерство просвещения ведёт консультации с регионами. Мы готовы организовать проведение ЕГЭ со всеми мерами предосторожности в июне", - отметил он.
По данным минздрава региона, на утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (+73). За время пандемии в регионе умерли 16 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.