В Челябинской области рассказали о сроках дистанционной учебы школьников

"Учебный год будет завершен в режиме дистанционного обучения в соответствии с утверждёнными годовыми календарными учебными графиками. Первоклассники завершат его уже на следующей неделе, до 22 мая. Остальные классы уйдут на летние каникулы на последней неделе мая", - сказал он журналистам.

Что касается выпускников 11-х классов, то в четверг на федеральном селекторе была подтверждена информация, что ЕГЭ в этом году будет проводиться только для тех выпускников, которые поступают в вузы, и только по тем предметам, которые для этого необходимы, добавил он. "По срокам проведения ЕГЭ министерство просвещения ведёт консультации с регионами. Мы готовы организовать проведение ЕГЭ со всеми мерами предосторожности в июне", - отметил он.