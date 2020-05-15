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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:44
https://ria.ru/20200515/1571502807.html
Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:116:1512:967_1036x0_80_0_0_ee579b732fffbfa120ea276e2e59950a.jpg
РИА Новости

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

14:44 15.05.2020
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© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
Келин пишет, что автор материала Роджер Бойс "задается вопросом, почему российские бизнесмены помогают бороться с Covid-19". "Дело в том, что для крупных компаний участие в общенациональных усилиях по борьбе с чрезвычайной ситуацией вполне естественно. Власти, бизнес, гражданское общество, рядовые граждане и, конечно, медицинские работники делают все, что могут, для защиты жизни людей. Так происходит в Британии, Франции, Китае и Южной Корее, и Россия не исключение", - отмечает посол.
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Келин подчеркивает, что благодаря этим усилиям Россия обеспечила 130 тысяч койкомест для пациентов с вирусом и тестирование почти 200 тысяч человек в день, а также смогла удержать показатель смертности на низкой отметке. Посол РФ заключает, что сейчас "важно, чтобы страны объединили усилия для сдерживания пандемии и внедрения вакцины".
Ранее дипломат заявил РИА Новости, что в британской прессе присутствует тенденция писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, он направил "письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия" крупнейших российских бизнесменов, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски, Владимира Потанина, "по защите работников, которые работают у них же на предприятиях". Посол отметил, что "так поступают многие честные бизнесмены в Европе и в мире" и "ничего плохого в этом нет", но в газете "последовали какие-то рассуждения об усилении роли олигархата в Москве, о попытке узурпировать власть – совершенно непонятные".
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Келин также сообщил, что российское посольство в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России.
Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КелинВеликобританияВ мире
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