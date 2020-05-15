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2020-05-15T14:43
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ЕР призвала ежеквартально регулировать цены на жизненно важные лекарства
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РИА Новости

ЕР призвала ежеквартально регулировать цены на жизненно важные лекарства

14:43 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия"
Руководитель фракции партии Единая Россия
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Руководитель фракции партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред Андрей Исаев предложили ежеквартально регулировать цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщила пресс-служба фракции.
Сообщается, что Неверов и Исаев направили секретарю генсовета партии Андрею Турчаку предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
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"Необходимо оперативно регулировать цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП (раз в квартал), чтобы производители могли поставлять лекарства", - говорится в предложениях, направленных Турчаку.
Ранее Исаев сообщал РИА Новости, что председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею "Единой России" о регулировании аптечного рынка, кабмин подключится к работе над законопроектом. Он пояснил, что в законопроекте речь идёт об определённых ограничениях по аптечным сетям и поддержке малых форм аптечного рынка, в частности, передвижных аптечных пунктов и малых аптек.
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Предложения об установлении нулевой ставки НДС на импортные лекарства и фармсубстанции, а также нулевую таможенную пошлину на ввоз фармакологических субстанций ранее ЕР также направила в правительство.
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Здоровье - ОбществоАндрей ИсаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
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