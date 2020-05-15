ЕР призвала ежеквартально регулировать цены на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред Андрей Исаев предложили ежеквартально регулировать цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщила пресс-служба фракции.
Сообщается, что Неверов и Исаев направили секретарю генсовета партии Андрею Турчаку предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
"Необходимо оперативно регулировать цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП (раз в квартал), чтобы производители могли поставлять лекарства", - говорится в предложениях, направленных Турчаку.
Ранее Исаев сообщал РИА Новости, что председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею "Единой России" о регулировании аптечного рынка, кабмин подключится к работе над законопроектом. Он пояснил, что в законопроекте речь идёт об определённых ограничениях по аптечным сетям и поддержке малых форм аптечного рынка, в частности, передвижных аптечных пунктов и малых аптек.
Предложения об установлении нулевой ставки НДС на импортные лекарства и фармсубстанции, а также нулевую таможенную пошлину на ввоз фармакологических субстанций ранее ЕР также направила в правительство.