ЕР призвала ежеквартально регулировать цены на жизненно важные лекарства

"Необходимо оперативно регулировать цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП (раз в квартал), чтобы производители могли поставлять лекарства", - говорится в предложениях, направленных Турчаку.

Предложения об установлении нулевой ставки НДС на импортные лекарства и фармсубстанции, а также нулевую таможенную пошлину на ввоз фармакологических субстанций ранее ЕР также направила в правительство.