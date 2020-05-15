Лукашенко оценил влияние коронавируса на сельское хозяйство

МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия нового коронавируса изменила сознание людей, они поняли, что надо "держаться за землю", и это на пользу сельскому хозяйству.

"Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству", - приводятся в сообщении слова белорусского лидера.

Лукашенко также потребовал продолжать в стране работу по развитию села, чтобы "поднять сельское хозяйство". "Привести в порядок, чтобы люди здесь работали и радовались, чтобы молодежь сюда шла, а молодежь пойдет", - сказал он.

Ранее Лукашенко приводил всем белорусам в пример жителей сельской местности, отмечая, что им некогда паниковать из-за пандемии коронавируса, поскольку они заняты сельскохозяйственным трудом, в частности, посевной. Президент говорил, что "люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы: там трактор вылечит всех, поле всех лечит". Белорусский лидер также неоднократно отмечал, что против изоляции белорусов в "затхлых квартирах", и советовал им не забывать о важности свежего воздуха.