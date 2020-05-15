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2020-05-15T14:43
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Авиалесоохрана назвала регионы с наибольшими рисками лесных пожаров
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РИА Новости

Авиалесоохрана назвала регионы с наибольшими рисками лесных пожаров

14:43 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Иркутская область, Красноярский край и Якутия окажутся в зоне высоких рисков возникновения лесных пожаров в июне и июле, сообщил журналистам начальник Авиалесоохраны Николай Кривошеев.
“По нашим прогнозам, непростая ситуация будет складываться и в июне, и в июле месяце в ряде субъектов Российской федерации. Это такие субъекты, как Иркутская область, Красноярский край и территория Якутии. Именно на эти три субъекта мы будем обращать особое внимание в этом году”, - сказал Кривошеев.
Он отметил, что грядущее лето, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.
Между тем, как ранее уточнял глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, в этом году лесным службам удалось в разы повысить оперативность реагирования на очаги возгораний, благодаря чему средняя площадь одного пожара уменьшилась на 30%.
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Природные пожары в РоссииФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Красноярский крайИркутская областьОбщество
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