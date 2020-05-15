Авиалесоохрана назвала регионы с наибольшими рисками лесных пожаров

“По нашим прогнозам, непростая ситуация будет складываться и в июне, и в июле месяце в ряде субъектов Российской федерации. Это такие субъекты, как Иркутская область, Красноярский край и территория Якутии. Именно на эти три субъекта мы будем обращать особое внимание в этом году”, - сказал Кривошеев.