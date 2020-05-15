Путин призвал доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места

"Я обращаю внимание министерства промышленности и министерства здравоохранения - надо доукомплектовать. Хорошо, что не все востребовано, но нужно как можно быстрее доукомплектовать этими аппаратами все койки, которые предусмотрены для использования под эти системы", - сказал Путин.