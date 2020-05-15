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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:21
https://ria.ru/20200515/1571502544.html
Путин призвал доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502409_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_790d682eb1ee344dd65be3e928df75e1.jpg
РИА Новости

Путин призвал доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места

14:42 15.05.2020 (обновлено: 15:21 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по открытию в субъектах РФ медицинских центров, построенных силами министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по открытию в субъектах РФ медицинских центров, построенных силами министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места в медучреждениях для лечения коронавируса в РФ.
На видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны в субъектах России для оказания помощи больным COVID-19, глава Омской области сообщил, что аппаратами ИВЛ оборудованы лишь 72% коек от плана.
"Я обращаю внимание министерства промышленности и министерства здравоохранения - надо доукомплектовать. Хорошо, что не все востребовано, но нужно как можно быстрее доукомплектовать этими аппаратами все койки, которые предусмотрены для использования под эти системы", - сказал Путин.
Он отметил, что можно сделать это и отечественными аппаратами, и теми, которые поступают или в ближайшее время поступят в Россию от партнеров из-за границы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Омская областьОбществоВладимир Путин
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