Путин призвал доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву доукомплектовать аппаратами ИВЛ все койко-места в медучреждениях для лечения коронавируса в РФ.
На видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны в субъектах России для оказания помощи больным COVID-19, глава Омской области сообщил, что аппаратами ИВЛ оборудованы лишь 72% коек от плана.
"Я обращаю внимание министерства промышленности и министерства здравоохранения - надо доукомплектовать. Хорошо, что не все востребовано, но нужно как можно быстрее доукомплектовать этими аппаратами все койки, которые предусмотрены для использования под эти системы", - сказал Путин.
Он отметил, что можно сделать это и отечественными аппаратами, и теми, которые поступают или в ближайшее время поступят в Россию от партнеров из-за границы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.