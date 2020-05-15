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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:36
https://ria.ru/20200515/1571502123.html
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_9bd927300deac75f404827a9ab8679c3.jpg
РИА Новости

Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

14:36 15.05.2020
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CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 15 мая - РИА Новости. Открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.
По его словам, с 29 мая разрешаются культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек. Мероприятия возобновляются при ряде условий: ношение маски для защиты рта и носа на входе, дистанция минимум 1 метр между зрителями, а также наличие своего рода специального уполномоченного по коронавирусу на каждом мероприятии.
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"В этот же день - 1 июля - откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей", - сказал Аншобер на пресс-конференции.
Он добавил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек. В то же время с начала августа будет допускаться проведение мероприятий с участием от 500 до 100 человек, но лишь при наличии особой концепции безопасности.
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