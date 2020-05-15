Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

"В этот же день - 1 июля - откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

Он добавил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек. В то же время с начала августа будет допускаться проведение мероприятий с участием от 500 до 100 человек, но лишь при наличии особой концепции безопасности.