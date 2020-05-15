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Туризм
2020-05-15T14:35
https://ria.ru/20200515/1571501817.html
Турция изменила правила возврата средств за отмененные туры
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РИА Новости

Турция изменила правила возврата средств за отмененные туры

14:32 15.05.2020 (обновлено: 14:35 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Новые правила возврата средств за авиаперелеты в рамках отмененных из-за пандемии коронавируса туров, вводящие 60-дневную отсрочку после возобновления авиасообщения, вступили в действие в Турции, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).
"Сегодня вступили в действие временные изменения в Правила составления договоров по туристическим пакетам, которые касаются возврата средств за отмененные из-за пандемии туры. Мы довольны, что поправки приняты, хотя их надо было принять намного раньше", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Ассоциация туроператоров Турции дважды подавала запросы на подобные изменения в министерство торговли страны.
"Наши клиенты требуют возврата денег за несостоявшийся тур, но туркомпании эти деньги уже перечислили своим контрагентам, в частности, авиакомпаниям, которые, в свою очередь, не могут осуществлять деятельность из-за остановки всех полетов. Потому возвращать клиентам деньги не из чего, и многие наши компании вынуждены это делать за свой счет, неся огромные убытки", - отметил представитель ассоциации.
По его словам, принятые поправки частично регулируют эту ситуацию.
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"В частности, согласно изменениям, за отмененный из-за форс-мажора тур, который должен был состояться позже 5 февраля 2020 года, деньги за авиаперелет за вычетом обязательных налогов и отдельных сборов должны быть возвращены клиентам в течение 14 дней спустя 60 дней после снятия запрета на полеты", - сказал он.
Представитель ассоциации отметил, что новые правила касаются в основном турецких клиентов туриндустрии, так как иностранные туристы обычно пользуются услугами туроператоров своих стран.
"Нововведения касаются только возврата средств за авиаперелет, в то время как возврат денег за проживание в отелях и другие расходы в рамках тура остался в подвешенном состоянии. Мы ожидаем от министерства торговли, что будет решен и этот вопрос", - добавил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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