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2020-05-15T14:29
https://ria.ru/20200515/1571501605.html
Дочь маршала Конева выступила против идеи восстановить памятник в Праге
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РИА Новости

Дочь маршала Конева выступила против идеи восстановить памятник в Праге

14:29 15.05.2020
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Ивану Коневу надо не восстанавливать в Праге и давать местным радикалам новые поводы для его осквернения, а перевезти в Россию и установить в Москве, считает дочь маршала Наталья Конева.
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что памятник Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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"Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы", - сказала Конева РИА Новости.
Она напомнила, что ранее в чешской столице предлагали перенести памятник из Праги-6 в другой район города. "А потом тот район проголосует за то, что их тоже памятник не устраивает. И начнут перемещать памятник в другой район. И надругательства над памятником будут продолжаться", - добавила Конева и напомнила, как еще до сноса статую маршала обливали красной краской.
По ее словам, в чешском обществе не будет единого мнения относительно символов, увековечивающих память об освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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"Это очевидно из разного рода политических шагов, которые там предпринимаются. Последний шаг - когда в Праге поставили памятник власовцам, похожий, я прошу прощения, на унитаз", - сказала Конева. "Это крайняя точка, крайняя степень нежелания этих людей видеть и помнить все, что связано с Красной армией", - добавила она.
"Я считаю, что памятник надо вернуть на родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву", - резюмировала дочь полководца.
Памятник Маршалу Коневу в Праге
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В начале апреля нынешнего года власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, под командованием которого город был освобожден от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
5 мая, 17:2975 лет Великой Победы
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
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Обсудить 3
Милош ЗеманСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Следственный комитет России (СК РФ)ЧехияПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
Домой..
15 мая, 14:31
dzd z
1600000
И забрать прах наших воинов, они достойны вернуться на Родину, где их никто не потревожит...
15 мая, 14:45
tteplotechnic74
1400000
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