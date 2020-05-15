Дочь маршала Конева выступила против идеи восстановить памятник в Праге

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Ивану Коневу надо не восстанавливать в Праге и давать местным радикалам новые поводы для его осквернения, а перевезти в Россию и установить в Москве, считает дочь маршала Наталья Конева.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что памятник Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.

"Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы", - сказала Конева РИА Новости.

Она напомнила, что ранее в чешской столице предлагали перенести памятник из Праги-6 в другой район города. "А потом тот район проголосует за то, что их тоже памятник не устраивает. И начнут перемещать памятник в другой район. И надругательства над памятником будут продолжаться", - добавила Конева и напомнила, как еще до сноса статую маршала обливали красной краской.

По ее словам, в чешском обществе не будет единого мнения относительно символов, увековечивающих память об освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны.

"Это очевидно из разного рода политических шагов, которые там предпринимаются. Последний шаг - когда в Праге поставили памятник власовцам, похожий, я прошу прощения, на унитаз", - сказала Конева. "Это крайняя точка, крайняя степень нежелания этих людей видеть и помнить все, что связано с Красной армией", - добавила она.

"Я считаю, что памятник надо вернуть на родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву", - резюмировала дочь полководца.

В начале апреля нынешнего года власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, под командованием которого город был освобожден от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.