Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне

"Они сейчас продолжают раскол в обществе, для этого ли они на власти? Надеюсь, что поймут как можно раньше, так будет лучше и для Черногории, и для народа, что если продолжат так себя вести, то вызывают своими шагами гражданскую войну, подготавливают ее. Хватит с нас братского кровопролития", - заявил владыка собравшимся. Трансляцию вели несколько порталов.