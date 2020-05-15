Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне

БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заявил, что власти Черногории ведут к гражданской войне своими действиями, задержанием епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников СПЦ.
В нескольких городах республики вечерами проходят стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского.
Как заявил РИА Новости в четверг руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток. В пятницу утром масса граждан собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения, там же находится митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и духовенство СПЦ.
"Они сейчас продолжают раскол в обществе, для этого ли они на власти? Надеюсь, что поймут как можно раньше, так будет лучше и для Черногории, и для народа, что если продолжат так себя вести, то вызывают своими шагами гражданскую войну, подготавливают ее. Хватит с нас братского кровопролития", - заявил владыка собравшимся. Трансляцию вели несколько порталов.
Митрополит Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства". Он также предложил судебным органам возложить на него всю ответственность, но отпустить задержанное духовенство.