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Религия и мировоззрение
2020-05-15T14:26
https://ria.ru/20200515/1571501439.html
Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне
https://cdn22.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:569:2048:1721_1036x0_80_0_0_7681f486fb9512f86b672a3e1a872d36.jpg
РИА Новости

Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне

14:26 15.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий . Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заявил, что власти Черногории ведут к гражданской войне своими действиями, задержанием епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников СПЦ.
В нескольких городах республики вечерами проходят стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского.
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Как заявил РИА Новости в четверг руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток. В пятницу утром масса граждан собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения, там же находится митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и духовенство СПЦ.
"Они сейчас продолжают раскол в обществе, для этого ли они на власти? Надеюсь, что поймут как можно раньше, так будет лучше и для Черногории, и для народа, что если продолжат так себя вести, то вызывают своими шагами гражданскую войну, подготавливают ее. Хватит с нас братского кровопролития", - заявил владыка собравшимся. Трансляцию вели несколько порталов.
Митрополит Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства". Он также предложил судебным органам возложить на него всю ответственность, но отпустить задержанное духовенство.
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Вчера, 01:44Религия и мировоззрение
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