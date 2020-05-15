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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:51
https://ria.ru/20200515/1571501336.html
Вице-премьер Оверчук рассказал о самочувствии Мишустина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Оверчук рассказал о самочувствии Мишустина

14:51 15.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин активен, "как обычно", рассказал в ходе выступления на форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недель российского бизнеса вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Михаил Владимирович как раз проводил совещание, очень бодро, мы полтора часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из этой ситуации. Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о самочувствии главы правительства РФ.
Мишустин 30 апреля заявил о положительном тесте на коронавирус, после чего был направлен на лечение в больницу. При этом премьер продолжил проводить совещания с членами правительства в видеоформате.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что Мишустин идет на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ОверчукМихаил МурашкоМихаил МишустинОбщество
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