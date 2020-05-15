Вице-премьер Оверчук рассказал о самочувствии Мишустина

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин активен, "как обычно", рассказал в ходе выступления на форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недель российского бизнеса вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Михаил Владимирович как раз проводил совещание, очень бодро, мы полтора часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из этой ситуации. Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о самочувствии главы правительства РФ.
Мишустин 30 апреля заявил о положительном тесте на коронавирус, после чего был направлен на лечение в больницу. При этом премьер продолжил проводить совещания с членами правительства в видеоформате.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что Мишустин идет на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.
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