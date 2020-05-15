Вице-премьер Оверчук рассказал о самочувствии Мишустина

"Михаил Владимирович как раз проводил совещание, очень бодро, мы полтора часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из этой ситуации. Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о самочувствии главы правительства РФ.