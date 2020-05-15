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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:08
https://ria.ru/20200515/1571501255.html
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502447_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f137cdeffc41ecffbaacc9f27d38ca48.jpg
РИА Новости

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

14:23 15.05.2020 (обновлено: 15:08 15.05.2020)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет".
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Владимир Путин
Спецнадбавки президент предложил установить 8 апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
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Путин 11 мая обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили, и поручил губернаторам решить проблему до 15 мая.
В России с начала эпидемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот такую систему государственного управления, создал сам гарант. Чему удивляться то? Это не вчера так стало. Бардак постоянный в регионах, по многим вопросам. Так что как говорится - нечего на зеркало пинять, коли лицо кривое.
15 мая, 14:26
Арсений Новиков
540901235184
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15 мая, 15:05
Дмитрий М.
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