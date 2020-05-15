Минторг США продлил на 90 дней разрешение на сотрудничество с Huawei

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство торговли США продлило на 90 дней срок действия лицензии для американских компаний, сотрудничающих с китайским оператором Huawei , следует из пресс-релиза.

"Министерство торговли США объявило сегодня о продлении срока действия разрешений на временную генеральную лицензию для компании Huawei Technologies Co. Ltd…на 90 дней", - сообщается в релизе. Решение о дальнейшем продлении лицензии будет объявлено до истечения данного срока.

Отмечается, что "министерство продолжает оценивать последствия для национальной безопасности и внешней политики" от использования компаниями и частными лицами оборудования Huawei. Продление лицензии позволит клиентам Huawei пользоваться оборудованием и существующими сетями, осуществляя при этом переход к другим операторам.

Министерство предупреждает, что может пересмотреть действие выданной лицензии после 13 августа 2020 года.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.