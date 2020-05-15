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2020-05-15T14:22
https://ria.ru/20200515/1571501199.html
Минторг США продлил на 90 дней разрешение на сотрудничество с Huawei
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РИА Новости

Минторг США продлил на 90 дней разрешение на сотрудничество с Huawei

14:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство торговли США продлило на 90 дней срок действия лицензии для американских компаний, сотрудничающих с китайским оператором Huawei, следует из пресс-релиза.
"Министерство торговли США объявило сегодня о продлении срока действия разрешений на временную генеральную лицензию для компании Huawei Technologies Co. Ltd…на 90 дней", - сообщается в релизе. Решение о дальнейшем продлении лицензии будет объявлено до истечения данного срока.
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Отмечается, что "министерство продолжает оценивать последствия для национальной безопасности и внешней политики" от использования компаниями и частными лицами оборудования Huawei. Продление лицензии позволит клиентам Huawei пользоваться оборудованием и существующими сетями, осуществляя при этом переход к другим операторам.
Министерство предупреждает, что может пересмотреть действие выданной лицензии после 13 августа 2020 года.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
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