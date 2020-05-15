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2020-05-15T14:21
https://ria.ru/20200515/1571501122.html
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску
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РИА Новости

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску

14:21 15.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве после просьбы надеть маску, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, поступило сообщение, что в супермаркете возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. На место выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
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"На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину, у него обнаружили гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их изъяли и направили на экспертизу.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 17330, скончались 476 человек, 4473 выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКиевУкраинаВ мире
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