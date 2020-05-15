В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску

По данным полиции, поступило сообщение, что в супермаркете возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. На место выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
"На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину, у него обнаружили гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их изъяли и направили на экспертизу.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 17330, скончались 476 человек, 4473 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф