Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-15T14:19
https://ria.ru/20200515/1571500789.html
Ученые выяснили, как коронавирус поражает стенки сосудов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/52/1560855269_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_b947ac013145c216e0dd456b38066714.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как коронавирус поражает стенки сосудов

14:19 15.05.2020
2636
© Depositphotos / katerynakonЛимфоцит в кровеносном сосуде
Лимфоцит в кровеносном сосуде
© Depositphotos / katerynakon
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Шведские ученые предложили объяснение причины часто возникающих при COVID-19 микрососудистых воспалений и нарушений свертываемости крови. Оказалось, что определенный тип клеток стенки сосудов экспрессирует рецептор ACE2, через который коронавирус проникает внутрь клеток. Механизм описан в статье, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv.
Анализируя данные клинических наблюдений за больными COVID-19, ученые заметили, что у многих пациентов развиваются такие вторичные последствия вирусной пневмонии, как глубокое воспаление сосудов, нарушение свертываемости крови с тромбообразованием и тромбоэмболией, а также тяжелая гипоксемия — нехватка кислорода в крови, при том, что заметной дисфункции легких у них нет.
Чтобы понять, вносит ли прямой вклад в поражение кровеносной системы вирус SARS-CoV-2, исследователи собрали собственную статистику по пациентам из Стокгольма, подтверждающую, что нарушение свертываемости крови — серьезный фактор риска при COVID-19.
С помощью метода секвенирования РНК единичных клеток авторы выяснили, что рецептор ACE2, с которым связывается вирус, активно экспрессируется в перицитах — отростчатых клетках соединительной ткани в стенках мелких кровеносных сосудов, в том числе капилляров. При этом другие клетки сосудов — эндотелиальные клетки, периваскулярные макрофаги и фибробласты, ACE2 не экспрессируют.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 08:00РИА Наука
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
На основе этих результатов, ученые делают предположение, что именно через перициты вирус поражает сосудистую систему.
Авторы получили данные по перицитам сердца человека и мыши, а также по перицитам сосудов мозга мыши. Аналогичные клетки есть и в мозге человека. Они участвуют в регуляции гематоэнцефалического барьера, изменяя просвет сосудов.
Результаты показали, что при пониженном количестве перицитов у мышей эндотелиальные клетки микрососудов начинают активнее производить и высвобождать гликопротеин плазмы крови, обеспечивающий прикрепление тромбоцитов к поврежденному участку сосуда. Поэтому ученые предполагают, что инфицирование вирусом перицитов влияет на образование тромбов.
То, что вирус способен поражать именно перициты, но не эндотелиальные клети сосудов, может объяснить, почему гипертония, диабет и ожирение являются факторами риска для COVID-19. При этих состояниях нарушается барьерная функция эндотелия, что, возможно, позволяет SARS-CoV-2 проникать к перицитам. У здоровых людей они защищены неповрежденным эндотелием и непосредственно не контактируют с кровью.
Авторы подчеркивают, что их гипотеза — предварительная и требует проверки. Но если она подтвердится и будет доказано, что перициты инфицируются новым коронавирусом, станут понятнее многие особенности протекания COVID-19, приводящие к опасным осложнениям. Это также поможет разработать эффективную терапию, основанную на применении антикоагулянтов.
Коронавирус
14 мая, 14:34Распространение нового коронавируса
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
1203312
Обсудить 1
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаШвеция
Рекомендуем
Плата матрицы электронного носа из восьми датчиков
Разработана система экспресс-диагностики заболеваний легких по дыханию
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
ДВФУ
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
Коронавирус 2019-nCoV
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
Актриса Анастасия Заворотнюк
Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк
Российские рубли
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
Бизнес-леди
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
Майк Помпео
США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку
Смартфон
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Сейсмограф
В США произошло землетрясение магнитудой 6,4
Сообщение о приостановке работы службы каршеринга Яндекс.Драйв на экране смартфона
Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния