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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:18
https://ria.ru/20200515/1571500699.html
Тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным в первые дни болезни
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным в первые дни болезни

14:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тест на антитела к коронавирусу может показывать отрицательный результат в первые несколько дней с момента заболевания, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел COVID-19, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения", - говорится в сообщении.
После инфицирования иммунная система человека распознает угрозу и начинает с ней бороться, но на выработку антител требуется определенное время, уточнили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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