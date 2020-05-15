Тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным в первые дни болезни

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тест на антитела к коронавирусу может показывать отрицательный результат в первые несколько дней с момента заболевания, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел COVID-19, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения", - говорится в сообщении.
После инфицирования иммунная система человека распознает угрозу и начинает с ней бороться, но на выработку антител требуется определенное время, уточнили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.