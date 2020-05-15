В Минздраве прокомментировали повторное заражение COVID-19 в Бурятии

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Случай повторного заболевания коронавирусом пациентки из Бурятии сейчас изучается, главный врач проверяет правильность лечения, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
Ранее сообщалось, что медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека.
"Сейчас изучается данный случай. Я попросила главного врача проверить всю документацию, правильность назначения терапии", - рассказала Малинникова РИА Новости.
Она уточнила, что пациентка была госпитализирована в больницу с признаками коронавирусной инфекции 7 апреля, течение заболевания у нее было не тяжелое - признаков пневмонии не отмечалось, но был бронхит и хронический тонзиллит. 21 апреля после двух отрицательных результатов тестирования она была выписана, однако на работу не выходила и эпидемический режим не нарушала.
Пациентка вновь обратилась к врачу 5 мая, когда появились боли в горле и слабость. После повторных анализов, у нее была выявлена снова коронавирусная инфекция, и женщину повторно госпитализировали, пояснила Малинникова. По ее словам, сейчас самочувствие пациентки удовлетворительное, болезнь протекает практически без выраженных симптомов.
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