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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:18
https://ria.ru/20200515/1571500669.html
В Минздраве прокомментировали повторное заражение COVID-19 в Бурятии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397970_0:43:3280:1889_1036x0_80_0_0_8f157b8259d1115910ea31345ea37e43.jpg
РИА Новости

В Минздраве прокомментировали повторное заражение COVID-19 в Бурятии

14:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Случай повторного заболевания коронавирусом пациентки из Бурятии сейчас изучается, главный врач проверяет правильность лечения, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
Ранее сообщалось, что медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека.
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"Сейчас изучается данный случай. Я попросила главного врача проверить всю документацию, правильность назначения терапии", - рассказала Малинникова РИА Новости.
Она уточнила, что пациентка была госпитализирована в больницу с признаками коронавирусной инфекции 7 апреля, течение заболевания у нее было не тяжелое - признаков пневмонии не отмечалось, но был бронхит и хронический тонзиллит. 21 апреля после двух отрицательных результатов тестирования она была выписана, однако на работу не выходила и эпидемический режим не нарушала.
Пациентка вновь обратилась к врачу 5 мая, когда появились боли в горле и слабость. После повторных анализов, у нее была выявлена снова коронавирусная инфекция, и женщину повторно госпитализировали, пояснила Малинникова. По ее словам, сейчас самочувствие пациентки удовлетворительное, болезнь протекает практически без выраженных симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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