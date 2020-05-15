В Минздраве прокомментировали повторное заражение COVID-19 в Бурятии

Она уточнила, что пациентка была госпитализирована в больницу с признаками коронавирусной инфекции 7 апреля, течение заболевания у нее было не тяжелое - признаков пневмонии не отмечалось, но был бронхит и хронический тонзиллит. 21 апреля после двух отрицательных результатов тестирования она была выписана, однако на работу не выходила и эпидемический режим не нарушала.