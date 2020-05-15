Путин обсудит выполнение поручений по выплатам медикам

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты, итоги выполнения этого поручения во всех субъектах РФ будут детально обсуждаться на следующей неделе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.