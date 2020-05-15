Росгвардия обязала призывников получить справки об отсутствии COVID-19

Соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания Оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

В российской армии выявили почти 1,4 тысячи случаев коронавируса

В российской армии выявили почти 1,4 тысячи случаев коронавируса

"Необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - передает пресс-служба ведомства слова генерал-лейтенанта Алексея Кузьменкова.

Также было принято решение перевозить призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом.