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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:15
https://ria.ru/20200515/1571500485.html
Росгвардия обязала призывников получить справки об отсутствии COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565044216_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_d9209f2c64d2e4c7cb5c9d085d6aaefd.jpg
РИА Новости

Росгвардия обязала призывников получить справки об отсутствии COVID-19

14:15 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПризывники
Призывники
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Призывнику необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, чтобы приступить к службе, говорится на официальном сайте Росгвардии.
Соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания Оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
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"Необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - передает пресс-служба ведомства слова генерал-лейтенанта Алексея Кузьменкова.
Также было принято решение перевозить призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом.
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