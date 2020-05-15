Росгвардия обязала призывников получить справки об отсутствии COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Призывнику необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, чтобы приступить к службе, говорится на официальном сайте Росгвардии.
Соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания Оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавирусной инфекции в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
"Необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - передает пресс-служба ведомства слова генерал-лейтенанта Алексея Кузьменкова.
Также было принято решение перевозить призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф