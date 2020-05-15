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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:12
https://ria.ru/20200515/1571500281.html
"Яндекс" закрыл программу по тестированию на COVID-19 на дому
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924313_0:103:3072:1831_1036x0_80_0_0_504d4b85c0e7847f89429026afd5d449.jpg
РИА Новости

"Яндекс" закрыл программу по тестированию на COVID-19 на дому

14:12 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрач в автомобиле федерального проекта "Помощь рядом" сервиса "Яндекс.Такси"
Врач в автомобиле федерального проекта Помощь рядом сервиса Яндекс.Такси
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Врач в автомобиле федерального проекта "Помощь рядом" сервиса "Яндекс.Такси". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Яндекс" заканчивает этап проекта "Помощь рядом" по развозу тестов на коронавирус и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые продолжают работать в режиме повышенной нагрузки, говорится в сообщении интернет-компании.
"Помощь рядом" - социальный проект "Яндекса", который был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта "Яндекс" организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.
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С 20 апреля "Яндекс" в рамках проекта проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, на первом этапе было выделено 10 тысяч бесплатных тестов. Водители отвозили медицинских работников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на COVID-19 и обратно в лаборатории. Позже бесплатное тестирование запустилось также в Санкт-Петербурге и Иваново. Всего было организовано более 20 тысяч бесплатных тестирований на дому.
"В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому "Яндекс" заканчивает этап проекта по развозу тестов и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые все еще работают в режиме повышенной нагрузки", - уточняется в сообщении.
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В рамках проекта холдинг помог медицинским работникам посетить более 80 тысяч пациентов на дому, подключив больницы в 24 городах России. На очереди медучреждения еще в 63 городах, которые также обратились за помощью. Помимо этого, компания организует перевозки сотрудников НКО, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, людей с ослабленным иммунитетом. "К проекту уже подключилась 21 НКО, в том числе Фонд профилактики рака, фонд поддержки хосписов "Вера", проект DonorSearch. "Яндекс" уже помог организовать около 15 тысяч поездок, в том числе около 5 тысяч поездок медицинских работников в хосписы, 5,5 тысячи поездок доноров в донорские центры и около 2 тысяч поездок врачей и больных онкологическими заболеваниями", - отметили в компании.
Кроме того, в 10 городах "Яндекс" помогает с доставкой продуктовых наборов малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям. Более 20 тысяч семей уже получили продуктовые наборы в Ижевске, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. В Санкт-Петербурге совместно с компанией "Лента" Яндекс также доставляет обеды врачам больниц, в которых лежат пациенты с коронавирусом. Ежедневно компании развозят более 400 обедов.
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На старте проекта интернет-холдинг вложил в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей на первом этапе работы в новых городах и оплату тестов на коронавирус. С 13 апреля, когда Яндекс объявил сбор пожертвований, люди и организации перечислили в фонд проекта еще около 30 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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