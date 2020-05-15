Путин напомнил о необходимости выплат медикам по графику

"Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работы с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.