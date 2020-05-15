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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:33
https://ria.ru/20200515/1571500214.html
Путин напомнил о необходимости выплат медикам по графику
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Путин напомнил о необходимости выплат медикам по графику

14:12 15.05.2020 (обновлено: 14:33 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работы с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Он напомнил, что регионам было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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