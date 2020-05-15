Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:12
https://ria.ru/20200515/1571500164.html
В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569571198_0:152:3103:1897_1036x0_80_0_0_fb13f6e2ca7247191c9a3262fa468775.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19

14:12 15.05.2020
764
© AFP 2020 / Alex EdelmanРезервная машина скорой помощи рядом с Капитолием США
Резервная машина скорой помощи рядом с Капитолием США
© AFP 2020 / Alex Edelman
Резервная машина скорой помощи рядом с Капитолием США . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано за сутки в США, свыше 1,7 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа количество случаев заражения COVID-19 в США возросло на 27 368. В четверг и среду сообщали о более чем 21 тысяче новых случаев.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
12 мая, 23:32Распространение нового коронавируса
Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой" в истории США
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1779 человек, накануне этот показатель составлял 1763.
Всего, согласно данным университета, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
931413
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
Рекомендуем
Похороны умерших от коронавируса в США
Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться
Сейсмограф
В США произошло землетрясение магнитудой 6,4
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 138
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132
Нью-Йорк
В Нью-Йорке продлили карантинные меры
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 384
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 75 тысяч
Лимфоцит в кровеносном сосуде
Ученые выяснили, как коронавирус поражает стенки сосудов
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Макрон встретится с главой Sanofi из-за заявления о вакцине от COVID-19
Врач в автомобиле федерального проекта Помощь рядом сервиса Яндекс.Такси
"Яндекс" закрыл программу по тестированию на COVID-19 на дому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Пандемия показала отсутствие единства в ЕС, заявил Орбан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния