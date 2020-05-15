В России подготовили более 148 тысяч коек для больных COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 148 тысяч специализированных коек для пациентов с коронавирусом создано в российских регионах на 14 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф