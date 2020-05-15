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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:19
https://ria.ru/20200515/1571500053.html
В России подготовили более 148 тысяч коек для больных COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

В России подготовили более 148 тысяч коек для больных COVID-19

14:10 15.05.2020 (обновлено: 14:19 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 148 тысяч специализированных коек для пациентов с коронавирусом создано в российских регионах на 14 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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