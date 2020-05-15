Пандемия показала отсутствие единства в ЕС, заявил Орбан

"Пандемия COVID-19 показала отсутствие единства в ЕС, мы все видели, что его члены были заняты собственными проблемами, не работала координация. Сейчас во второй фазе ожидаем, что ЕС будет в лучшей позиции и проявит себя успешнее в борьбе с этим", - заявил Орбан на пресс-конференции.

"Что касается нашего восточного партнерства, то 120 авиарейсов прибыло к нам из КНР. Мы таким образом построили воздушный мост с КНР. В этих 120 грузах было все, что требуется Венгрии для борьбы с эпидемией, а также, чтобы сделать запасы и помочь другим. Есть запасы и на осень, когда, по данным ученых, в октябре будет еще одна волна заболевания", - отметил премьер-министр Венгрии.