Пандемия показала отсутствие единства в ЕС, заявил Орбан

Орбан в пятницу прибыл с визитом в Белград, где провел разговор за закрытыми дверями с президентом Александром Вучичем при участии главы МИД Венгрии Петера Сиярто и министра финансов Сербии Синиши Мали. После беседы Орбан заявил, что Будапешту и Белграду "удалось выиграть первую битву с коронавирусом".
"Пандемия COVID-19 показала отсутствие единства в ЕС, мы все видели, что его члены были заняты собственными проблемами, не работала координация. Сейчас во второй фазе ожидаем, что ЕС будет в лучшей позиции и проявит себя успешнее в борьбе с этим", - заявил Орбан на пресс-конференции.
"Что касается нашего восточного партнерства, то 120 авиарейсов прибыло к нам из КНР. Мы таким образом построили воздушный мост с КНР. В этих 120 грузах было все, что требуется Венгрии для борьбы с эпидемией, а также, чтобы сделать запасы и помочь другим. Есть запасы и на осень, когда, по данным ученых, в октябре будет еще одна волна заболевания", - отметил премьер-министр Венгрии.
Вучич добавил, что они оба приложили максимум усилий, "чтобы улучшить исторически сложившиеся отношения между сербами и венграми". Он выразил благодарность за постоянную поддержку официального Будапешта на пути интеграции Сербии в ЕС, а также высказал надежду, что в 2021 году два государства станут лидерами экономического роста в Европе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.