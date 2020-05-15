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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:02
https://ria.ru/20200515/1571499292.html
Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

14:02 15.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тяжесть течения коронавирусной инфекции во многом зависит от генетических особенностей человека, при этом о влиянии COVID-19 на гены пока ничего не известно, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу. От генетических особенностей в значительной степени зависит тяжесть протекания заболевания",- говорится в сообщении.
О влиянии коронавируса на гены человека пока ничего не известно, уточнили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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