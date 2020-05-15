Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тяжесть течения коронавирусной инфекции во многом зависит от генетических особенностей человека, при этом о влиянии COVID-19 на гены пока ничего не известно, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу. От генетических особенностей в значительной степени зависит тяжесть протекания заболевания",- говорится в сообщении.
О влиянии коронавируса на гены человека пока ничего не известно, уточнили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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