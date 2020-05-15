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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:00
https://ria.ru/20200515/1571499107.html
Введенный в Грузии режим ЧП отменят после 22 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8f5b09e44fa632f55f5f53831850ac8.jpg
РИА Новости

Введенный в Грузии режим ЧП отменят после 22 мая

14:00 15.05.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 мая – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения больше не будет продлен и завершится 22 мая.
Режим ЧП действует в Грузии до 22 мая, ранее он был несколько раз продлен. Сейчас число выявленных случаев коронавируса составляет 671, более половины заболевших вылечились, 12 скончались.
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"Мы приняли решение, что больше не обратимся к президенту (Саломе Зурабишвили - ред.) и парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения", - заявил Гахария на заседании с членами правительства.
По его словам, это не значит, что все ограничения будут сняты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияВОЗГрузияВ мире
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