Эксперт оценил решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"

"С другой стороны, директива ЕС ставит много условий для того, чтобы получить доступ на территорию ЕС иностранным поставщикам энергоресурсов. Первоначально Германия согласилась, что она будет на условиях своего соглашения с "Газпромом" решать вопрос доступа и распределения, а также прочих технических вопросов, теперь она свою позицию изменила. Думаю, это связано с какими-то политическими вопросами, которые сейчас возникают в связи с решениями КС", - пояснил собеседник агентства. При этом он выразил уверенность, что "Газпром" будет обжаловать это решение.