Италия может разрешить передвижение между регионами с 3 июня

РИМ, 15 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти намерены снять с 3 июня ограничения на передвижение между регионами в рамках выхода из эпидемии Итальянские власти намерены снять с 3 июня ограничения на передвижение между регионами в рамках выхода из эпидемии коронавируса , говорится в предварительном тексте правительственного декрета, который попал в распоряжение местных журналистов.

Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона.

Предполагается, что с 18 мая будет разрешены любые поездки в рамках региона проживания. С 3 июня откроется возможность перемещаться по всей территории Италии за исключением районов, где в случае роста числа заражения будет установлены карантинные зоны.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 223 тысячи, свыше 115 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31 368 человек. В среду число выздоровевших впервые превысило половину от общего числа заражений.

Часть серьезных ограничений после спада эпидемии были сняты в Италии с 4 мая. Заработали производственные предприятия, стройки и связанная с ними оптовая торговля. Граждане получили возможность посещать парки и заниматься спортом на улице. Кроме того, итальянское правительство дало полномочиям регионам принимать отдельные решения об открытии предприятий малого и среднего бизнеса с 18 мая.