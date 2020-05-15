Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке

"Я не видел заявления господина Лаврова по этой теме, поэтому, к сожалению, не могу ничего сказать", - заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.