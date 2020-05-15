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2020-05-15T13:55
https://ria.ru/20200515/1571498616.html
Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке
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РИА Новости

Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке

13:55 15.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
"Я не видел заявления господина Лаврова по этой теме, поэтому, к сожалению, не могу ничего сказать", - заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт также сказал, что не знаком с заявлением российского министра. "Могу только отослать к словам канцлера во время правительственного часа в бундестаге, эти слова говорят сами за себя", - добавил он.
Выступая в бундестаге в среду, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Она подчеркнула, что серьезно относится к обвинениям прокуратуры в адрес российского гражданина. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще.
Здание МИД России
Вчера, 12:49
МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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РоссияШтеффен ЗайбертСергей ЛавровПравительство ГерманииАнгела МеркельБерлин (город)В мире
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