В Свердловской области умер пятый пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее сообщалось, что в регионе умерли четыре пациента с COVID-19.
"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Вирус подтвержден специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого Лога, Полевского, Сысертского городского округа. В сводку также включены четыре случая заражения жителей другого региона России.
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2466, отмечает штаб.
Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
За сутки выписано еще 52 человека. Таким образом, уральские врачи вылечили в общей сложности 626 пациентов, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.