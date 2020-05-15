В Свердловской области умер пятый пациент с коронавирусом

Разделение крови на компоненты в лаборатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусом скончался в Пятый пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области , сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19

Ранее сообщалось, что в регионе умерли четыре пациента с COVID-19.

"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2466, отмечает штаб.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За сутки выписано еще 52 человека. Таким образом, уральские врачи вылечили в общей сложности 626 пациентов, уточняет штаб.