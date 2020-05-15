Греция возглавила Комитет министров Совета Европы

АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Греция в пятницу на полгода возглавила Комитет министров Совета Европы , церемония передачи председательства от Грузии прошла в онлайн-формате в ходе телеконференции в связи с пандемией коронавируса

В церемонии участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани , представители Совета Европы, ПАСЕ , ЕСПЧ, постпреды 47 стран-членов Совета Европы.

С приветствием к участникам церемонии обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Новый председатель Комитета министров СЕ, первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис, ответственный в МИД за дела Евросоюза и Совета Европы, представил приоритеты греческого председательства. Это защита прав человека, принципов демократии и верховенства закона в условиях пандемии COVID-19.

Председательство Греции из-за пандемии будет электронным, значительная часть мероприятий будет проводиться посредством телеконференций, заявил Варвициотис.

"Мы верим, что основная ответственность и роль каждого председательства - это обеспечить преемственность деятельности Совета Европы", - сказал новый председатель Комитета министров.

Варвициотис отметил, что по инициативе ряда стран-членов Совет Европы защищал права человека, основополагающие свободы в Греции в "темный период" военной хунты до 1974 года, когда Греция "вновь стала демократическим государством".

"Мы верим, что этот дух солидарности и ответственности вновь нуждается в защите сегодня, потому что большие вызовы нуждаются в коллективных ответах", - сказал он.

Варвициотис особо выделил несколько мероприятий в программе председательства.

Греция намерена в начале июня организовать цифровую дискуссию высокого уровня, открытую для общественности, на тему влияния пандемии COVID-19 на права человека и основополагающие свободы, сообщил первый замминистра.

"Мы будем также рады принять всех вас в Афинах в ноябре, когда мы организуем 130-е совещание Комитета министров Совета Европы 4 ноября, если, конечно, позволят условия. Наша цель - принять декларацию, темой которой будут последствия пандемии COVID-19 для прав человека и основополагающих свобод. В этот же день планируется провести праздничное мероприятие по случаю 70-летия подписания Европейской конвенции по правам человека", - сказал Варвициотис.

По его словам, министерство юстиции планирует организовать в Афинах министерскую конференцию на тему "Независимость правосудия и правовое государства".

"Министр образования и министерство образования планируют министерскую конференцию на тему создания наблюдательного органа по изучению истории", - сказал Варвициотис.

"В эти критические моменты Европа проходит испытание. От нас зависит, выйдем ли мы из кризиса более сильными. Сейчас время для солидарности", - сказал Варвициотис.

Греческое председательство завершится 18 ноября, когда Комитет министров Совета Европы возглавит Германия