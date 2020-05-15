Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:52
https://ria.ru/20200515/1571498219.html
Греция возглавила Комитет министров Совета Европы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564558_0:0:3243:1825_1036x0_80_0_0_97dec1c70621279ba670be4b9eff0096.jpg
РИА Новости

Греция возглавила Комитет министров Совета Европы

13:52 15.05.2020
136
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Греция в пятницу на полгода возглавила Комитет министров Совета Европы, церемония передачи председательства от Грузии прошла в онлайн-формате в ходе телеконференции в связи с пандемией коронавируса.
В церемонии участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, представители Совета Европы, ПАСЕ, ЕСПЧ, постпреды 47 стран-членов Совета Европы.
С приветствием к участникам церемонии обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Новый председатель Комитета министров СЕ, первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис, ответственный в МИД за дела Евросоюза и Совета Европы, представил приоритеты греческого председательства. Это защита прав человека, принципов демократии и верховенства закона в условиях пандемии COVID-19.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
13 февраля, 18:43
В МИД оценили новую процедуру санкций в Совете Европы
Председательство Греции из-за пандемии будет электронным, значительная часть мероприятий будет проводиться посредством телеконференций, заявил Варвициотис.
"Мы верим, что основная ответственность и роль каждого председательства - это обеспечить преемственность деятельности Совета Европы", - сказал новый председатель Комитета министров.
Варвициотис отметил, что по инициативе ряда стран-членов Совет Европы защищал права человека, основополагающие свободы в Греции в "темный период" военной хунты до 1974 года, когда Греция "вновь стала демократическим государством".
"Мы верим, что этот дух солидарности и ответственности вновь нуждается в защите сегодня, потому что большие вызовы нуждаются в коллективных ответах", - сказал он.
Варвициотис особо выделил несколько мероприятий в программе председательства.
Афины
11 апреля, 11:59
Сессию комитета министров СЕ планируют провести в ноябре в Афинах
Греция намерена в начале июня организовать цифровую дискуссию высокого уровня, открытую для общественности, на тему влияния пандемии COVID-19 на права человека и основополагающие свободы, сообщил первый замминистра.
"Мы будем также рады принять всех вас в Афинах в ноябре, когда мы организуем 130-е совещание Комитета министров Совета Европы 4 ноября, если, конечно, позволят условия. Наша цель - принять декларацию, темой которой будут последствия пандемии COVID-19 для прав человека и основополагающих свобод. В этот же день планируется провести праздничное мероприятие по случаю 70-летия подписания Европейской конвенции по правам человека", - сказал Варвициотис.
По его словам, министерство юстиции планирует организовать в Афинах министерскую конференцию на тему "Независимость правосудия и правовое государства".
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
11 февраля, 16:23
СПЧ продолжит сотрудничество с программным офисом СЕ в России
"Министр образования и министерство образования планируют министерскую конференцию на тему создания наблюдательного органа по изучению истории", - сказал Варвициотис.
"В эти критические моменты Европа проходит испытание. От нас зависит, выйдем ли мы из кризиса более сильными. Сейчас время для солидарности", - сказал Варвициотис.
Греческое председательство завершится 18 ноября, когда Комитет министров Совета Европы возглавит Германия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
220000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Давид ЗалкалианиКириакос МицотакисКоронавирусыЕвросоюзЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыАфиныГрузияВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи в Греции
В Греции выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Вид на Тбилиси
Введенный в Грузии режим ЧП отменят после 22 мая
Пассажирский самолет в небе
Греция продлила запрет на авиасообщение с рядом стран
Муниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
В Греции выявили десять новых случаев коронавируса
Здание Совета Европы в Страсбурге
Греция начнет председательство в Совете Европы
Машина скорой помощи в Италии
Италия может разрешить передвижение между регионами с 3 июня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Пандемия показала отсутствие единства в ЕС, заявил Орбан
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Мьянма продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая
Строительство газопровода Северный поток-2
Минэнерго ФРГ не комментирует решение регулятора по Nord Stream 2
Вид города Претория в ЮАР
Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
Голубка у гнезда
Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2760
Анатолий Быков
Бизнесмен Быков отверг показания свидетелей по делу о двойном убийстве
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния