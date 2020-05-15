В Подмосковье перевозчики предоставили медикам более 400 автобусов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 400 автобусов и водителей в рамках помощи врачам предоставили перевозчики Московской области для доставки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили более 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции. Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.
За все время автобусы перевезли порядка 2 тысяч пациентов, и каждый день доставляют до мест назначения порядка 1,8 тысячи врачей. Автобусы работают в 48 городах, в частности в Реутове, Щелкове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире, рассказали в ведомстве.
Транспортные средства, предоставленные перевозчиками "Мострансавто" и "Ранд Транс", обозначены наклейками "Мы помогаем врачам". Между кабиной водителя и салоном установлены специальные перегородки. Водители обеспечены защитными костюмами, медицинскими масками, перчатками, а также антисептиками. Салоны автобусов регулярно дезинфицируют.
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