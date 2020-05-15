В Подмосковье перевозчики предоставили медикам более 400 автобусов

"Перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили более 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции. Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.