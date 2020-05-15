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Новости Подмосковья
2020-05-15T15:22
https://ria.ru/20200515/1571497985.html
В Подмосковье перевозчики предоставили медикам более 400 автобусов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Подмосковье перевозчики предоставили медикам более 400 автобусов

13:49 15.05.2020 (обновлено: 15:22 15.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 400 автобусов и водителей в рамках помощи врачам предоставили перевозчики Московской области для доставки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили более 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции. Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.
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За все время автобусы перевезли порядка 2 тысяч пациентов, и каждый день доставляют до мест назначения порядка 1,8 тысячи врачей. Автобусы работают в 48 городах, в частности в Реутове, Щелкове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире, рассказали в ведомстве.
Транспортные средства, предоставленные перевозчиками "Мострансавто" и "Ранд Транс", обозначены наклейками "Мы помогаем врачам". Между кабиной водителя и салоном установлены специальные перегородки. Водители обеспечены защитными костюмами, медицинскими масками, перчатками, а также антисептиками. Салоны автобусов регулярно дезинфицируют.
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