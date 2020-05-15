Минэнерго ФРГ не комментирует решение регулятора по Nord Stream 2

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Министерство энергетики ФРГ не комментирует решение Федерального сетевого агентства (BNA), решившего не освобождать "Северный поток - 2" от требований Газовой директивы ЕС, заявил представитель ведомства Корбиниан Вагнер.
Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток - 2", оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС. Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.
"Мы не можем это комментировать, это решение независимого агентства", - заявил Вагнер на просьбу РИА Новости прокомментировать решение.
Отвечая на уточняющий вопрос, не видит ли министерство угрозы для завершения строительства трубопровода и, таким образом, энергобезопасности Германии, он отметил, что "нужно обращаться к компании, которая строит этот газопровод".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"