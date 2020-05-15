Минэнерго ФРГ не комментирует решение регулятора по Nord Stream 2

"Мы не можем это комментировать, это решение независимого агентства", - заявил Вагнер на просьбу РИА Новости прокомментировать решение.

Отвечая на уточняющий вопрос, не видит ли министерство угрозы для завершения строительства трубопровода и, таким образом, энергобезопасности Германии, он отметил, что "нужно обращаться к компании, которая строит этот газопровод".